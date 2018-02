Rijbewijs ingetrokken 20 februari 2018

De politie trok zaterdagavond het rijbewijs in van een vrouwelijke chauffeur. Die legde een positieve ademtest af nadat ze zich rond 18 uur had vastgereden in de gracht langs de Leedsesteenweg in Erpe. Ze zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de politierechter.





(KMJ)