Restauratiepremie voor kapelletje in Landsheerstraat KOEN MOREAU

22 november 2018

17u58 0 Erpe-Mere Om het cultureel erfgoed te bewaren is de gemeente Erpe-Mere bereid de renovatiewerken aan de private Heilig Hart kapel in de bocht van de Landsheerstraat in Bambrugge deels te subsidiëren.

Bedoeling is om het dak te herstellen en de kapel in het algemeen in ere te herstellen. De eigenaar kan voor die werken, mits voorleggen van facturen, maximum 4.500 euro van de door hem gemaakte kosten recupereren.