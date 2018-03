Regenwormen leren kennen doe je hier KINDEROPVANG 'T ACHTERTUINTJE GAAT VOLUIT VOOR NATUURBELEVING KOEN MOREAU

22 maart 2018

02u36 0 Erpe-Mere Het weer wordt stilaan zachter en dat betekent voor de peutertjes van Kinderopvang 't Achtertuintje in Erpe: buiten slapen. "Na het succes in Scandinavië speelden we al een tijdje met het idee om dit mogelijk te maken", vertelt Marijke Macharis.

Sinds de verhuis naar Erpe eind 2015 trekt 't Achtertuintje in de Molenstraat voluit de kaart van de natuur. "We gaan verder dan onze herbruikbare luiers en kozen bewust voor deze ligging vlakbij het natuurgebied Honegem", vertelt Macharis. Zij is 30 jaar actief in de kinderopvang en baatte voorheen kinderdagverblijven uit in Hofstade, Herdersem en Wieze. "Bij mij thuis in Hofstade ving ik de kindjes op in onze boerderij waardoor ze ook konden genieten en leren van de 'boerenbuiten'." Omdat het kinderdagverblijf er in agrarisch gebied lag, moest het daar echter weg. "Gelukkig vond ik hier in de Molenstraat in Erpe, vlakbij het vroegere restaurant Cottem, de perfecte locatie waar dit wel kon." De 50 kinderen uit de dagopvang spelen er dan ook dagelijks buiten. "Weer of geen weer. Wij trekken naar buiten om onze kippen, geitjes en varken te voederen en te verzorgen." In de ruime en bijzonder grote groene tuin zijn naast diverse speeltuigen ook verschillende tafeltjes, een wilgenhut en een blotevoetenpad. "Daar en aan onze tuinkeukentjes leven de kinderen zich volop uit."





Regenwormen

Laarzen zijn verplicht en propere kleren zijn zo goed als uitgesloten aan het einde van de dag. "Maar dat vinden we helemaal niet erg. Hoe vuiler ze zijn, hoe plezanter het was", vertelt Carl Lemeire uit Erpe, papa van de 2 jaar oude Luca. Dat de kinderen er in de stad onvindbare zaken zoals regenwormen leren kennen, vinden de ouders geweldig. Yasmin De Wolf uit Aalst voert daarom dagelijks haar dochtertje Michelle Van Brempt vanuit de binnenstad naar Erpe. "Het is onderweg naar mijn werk, maar ik kies bewust voor deze pedagogische aanpak in kleine leeftijdsgroepen", vertelt ze. Het nieuwe initiatief om kinderen 's middags in een buitenbedje te laten slapen, wordt eveneens enthousiast onthaald. "Onze kinderen mogen meteen buiten slapen", stellen ze duidelijk. De interesse is zo groot dat al overwogen wordt nog extra buitenbedjes aan te schaffen. "Qua dagprijs kunnen we niet winnen, dan moet het maar met het aanbod en de kwaliteit", aldus zaakvoerster Macharis. Goedkoop is de opvang in Erpe inderdaad niet. "Dat komt omdat we nog steeds niet geselecteerd zijn voor inkomensgerelateerde opvang en de daarbij horende subsidies. Daardoor bedraagt het dagtarief hier - alles inbegrepen - 29 euro per dag. Dat betekent dat onze aanpak momenteel helaas niet voor iedereen toegankelijk is en dat is jammer. Hopelijk komt daarin snel verandering", besluit Macharis.