Rechter buigt zich over caféruzie 12 juni 2018

02u36 1 Erpe-Mere De Dendermondse rechter boog zich gisteren over een caféruzie in Haaltert. Ronny B. (58) uit Erpe-Mere moest zich verantwoorden voor de slagen die hij twee andere caféklanten toebracht.

De feiten dateren van 21 september 2015. "Ik had nog geld te goed van iemand die in het café aanwezig was", vertelde B. zelf over de feiten. "Toen ik hem ging vragen om te betalen, werd ik aangevallen. Ik kreeg slagen en verloor zelfs het bewustzijn."





Bij de burgerlijke partij klonk echter een andere versie over de feiten. "B. heeft inderdaad woorden gehad met mijn cliënte", vertelde haar advocaat. "Toen hij naar het toilet ging, kreeg hij daar bij een schermutseling slagen van andere klanten. Daarop is hij zijn frustratie op mijn cliënt beginnen uitwerken. Ze kreeg verschillende vuistslagen in het aangezicht." De vrouw was een maand arbeidsongschikt. Ze had verschillende breuken in het gezicht opgelopen.





B. is overigens geen onbekende voor het gerecht. Hij stond in het verleden al terecht voor een valse bommelding op een boekhoudkantoor in Erpe-Mere.





De rechter velt vonnis op 10 september. (DND)