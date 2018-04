Recherche legt opnieuw drugsnetwerk bloot 25 april 2018

02u55 0 Erpe-Mere Rechercheurs van de lokale politie ontmantelden dinsdag andermaal een wijd vertakt drugsnetwerk. Drugs lijken alomtegenwoordig in Erpe-Mere. Moeten we ons zorgen maken?

In amper één maand tijd arresteerde de politie belangrijke pionnen van drie verschillende drugsnetwerken gelinkt aan Erpe-Mere. Op dinsdag 27 maart ontmantelde de politie aan het station van Burst een cannabisplantage met 600 planten. De politie van Wetteren pakte zondagavond een drugsdealer uit Erpe-Mere op en dinsdagochtend gebeurde dat andermaal op twee locaties. "Het is niet omdat we een landelijke gemeente zijn dat we uit de drugsproblematiek vallen", vertellen burgemeester Hugo De Waele (CD&V) en hoofdcommissaris Luk Lacaeyse. "De strijd tegen drugs is voor ons een absolute prioriteit. Onze recherche levert daarin schitterend werk." Dat bleek dinsdagochtend in de wijk langs de Ninovestraat in Burst. Kort voor 8 uur vielen speurders daar met een drugshond binnen. Op minstens één andere plaats in Erpe-Mere gebeurde hetzelfde. De verdachten verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter. (KMJ)