Radiopunt Broodjes@Vicky krijgt MNM-dj Brahim op bezoek KOEN MOREAU

11 december 2018

20u10 0 Erpe-Mere Zo lang als Bart Van Der Meulen van Broojes@Vikcy het zich kan herinneren staat zijn radio afgestemd op 101.5 FM. Het leverde hem in zijn zaak langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere net nog een bezoek op van MNM-dj Brahim.

“In het kader van de MNM1000 ging men nog eens langs bij zaken waar MNM permanent op staat en dat was Brahim na een eerdere bezoek aan ons MNM-luisterpunt enkele jaren terug duidelijk niet vergeten”, vertelt Bart die de zender al trouw is sinds het Donna-tijdperk en ook vanuit het buitenland een trouwe internetluisteraar is. Brahim gooide Bart en zijn vriendin Nuy Sangpetch live de ether in, schonk een MNM1000-cd en – hoe kan het ook anders – verorberde vol smaak een belegd broodje.