Quizkampioenschap van Erpe-Mere voor 11.11.11 zoekt deelnemers KOEN MOREAU

06 november 2018

19u08 0 Erpe-Mere Het 11.11.11-comité van Erpe-Mere gaat op vrijdagavond 9 november op zoek naar de quizkampioenenploeg van de gemeente.

Ploegjes van maximum vijf personen kunnen voor 25 euro vanaf 20 uur in de refter van de Sint-Jozefschool langs de Kloosterstraat in Mere meedingen naar deze titel. Info en inschrijven via 11.11.11quiz@gmail.com.