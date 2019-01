Projectontwikkelaar begraaft ontwikkeling site De Swaef na slepende procedureslag met gemeente KOEN MOREAU

12u10 0 Erpe-Mere Er komen geen 38 bedrijfsunits schuin tegenover de KMO-zone Evenbroekveld langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere. Projectontwikkelaar BVI gooit de handdoek in de ring na een zoveelste beroepsprocedure van de gemeente tegen een door hogerhand afgeleverde vergunning. Erpe-Mere wil een verder dichtslibben van de steenwegen vermijden en neemt ook maatregelen tegen de komst van nieuwe baanwinkels.

Na een procedureslag die drie jaar duurde begraaft projectontwikkelaar BVI definitief haar plannen om een extra kmo-zone te creëren tussen het spoorwegviaduct en de treinhalte Erpe-Mere langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe. De twee hectare grote site van gewezen bouwbedrijf De Swaef is nochtans KMO-zone en verschillende vergunningen werden afgeleverd, maar het gemeentebestuur tekende telkens beroep aan.

Gebrek aan KMO-grond

“Onze kmo-grond is op, maar we vrezen voor de impact op de reeds verzadigde steenweg”, stelde burgemeester Hugo De Waele (CD&V) al bij de bekendmaking van de plannen eind 2016. De gemeente schatte het project toen al als te grootschalig in en verzette zich vervolgens met hand en tand tegen de plannen. Vergunningen afgeleverd door hogere overheden werden telkenmale aangevochten waardoor de ontwikkelaars voor een lange juridische strijd met een onzekere uitkomst stonden.

Zij lieten daarop nu de verschillende potentiële kopers weten af te zien van hun plannen. Dat betekent niet dat er geen ontwikkeling komt. “Het is en blijft KMO-zone die ook zo zal ingevuld worden. We begrepen al dat er een nieuwe geïnteresseerde ontwikkelaar is die alles veel kleinschaliger ziet en met de gemeente in overleg wil gaan”, vertelt burgemeester De Waele.

Geen baanwinkels meer

De ontwikkeling van de site definitief blokkeren is geen optie. “Wat ons betreft is die zone het enige stuk langs onze steenwegen waar nog nieuwe grootschalige activiteiten mogen ontplooid worden”, luidt het. Extra baanwinkels wil Erpe-Mere gezien de huidige verkeersdruk op de steenwegen kost wat kost tegenhouden. “Het is niet de bedoeling dat de Leedsesteenweg, Oudenaardsesteenweg of Gentsesteenweg er op termijn uitzien zoals het stuk steenweg van de Vijfhuizen naar Aalst”, luidt het duidelijk.

Omdat de gemeente de komst van dergelijke zaken momenteel juridisch niet kan verhinderen, worden maatregelen genomen. “We bekijken of we dit kunnen opvangen met een gemeentelijke verordening of door het opmaken van een nieuw aangepast Ruimtelijk UitvoeringsPlan.” Zo een RUP wordt in elk geval een werk van lange adem. De kans bestaat dan ook dat ontwikkelaars nu nog snel profiteren van de huidige lacune en de gemeente opnieuw verwikkelt raakt in tal van juridische procedures.