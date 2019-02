Proefproject met verkeersvrije schoolstraat aan Sint-Jozefschool van 18 maart tot 10 mei KOEN MOREAU

21 februari 2019

06u15 0 Erpe-Mere Bij de start en bij het einde van de schooldag zal de Kloosterstraat in Mere vanaf de krokusvakantie telkens gedurende 30 minuten verkeersvrij zijn. Op die manier wil men de verkeersveiligheid rond de scholen vergroten, ouders aanmoedigen hun kinderen te voet of per fiets naar school te laten komen en de luchtkwaliteit verbeteren.

“De werkgroep verkeersveiligheid van de Sint-Jozefschool in Mere en het gemeentebestuur stappen op deze manier in op de actie ‘Paraat voor een schoolstraat’ gelanceerd door Onderwijsminister Hilde Crevits”, vertelt schepen Marleen Lambrecht (CD&V) die bevoegd is voor verkeer. In eerste instantie gaat het om een testperiode die start na het carnavalsverlof. “Van 18 maar tot 10 mei zal de straat op alle schooldagen afgesloten zijn van 8.10 tot 8.40 uur. Op woensdagmiddag wordt de Kloosterstraat verkeersvrij van 11.50 tot 12.20 uur en op de andere schooldagen van 15.20 tot 15.50 uur.”

Een uitzondering is er wel voor bewoners van het stuk afgesloten straat en mensen met een uitzonderlijke door de gemeente verleende toelating. “Zij zullen, weliswaar met een beperkte snelheid, van en naar hun bestemming mogen rijden.” Wie niet tot die groep behoort en de schoolstraat net voor het afsluiten van de straat inrijdt, moet een half uur wachten. “Uitrijden is voor niet-bewoners verboden vooraleer de straat weer wordt opengesteld voor alle verkeer”, luidt het. Zonder twijfel voer voor stevige discussies eens het zo ver komt.

Voor wie meer info wil over het proefproject is er nog een infovergadering op woensdagavond 27 februari om 20 uur in de refter van de school, Kloosterstraat 31. Er is ook een meldpunt voor vragen en opmerkingen: meldpuntschoolstraatmere@erpe-mere.be.