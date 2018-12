Proefproject: Kloosterstraat wordt verkeersvrije schoolstraat KOEN MOREAU

19 december 2018

16u10 13 Erpe-Mere Na de Krokusvakantie wordt de Kloosterstraat in Mere ter hoogte van de scholen verkeersvrij bij de start en het einde van de lessen.

Het betreft in eerste instantie een proefproject van een maand, waarmee de school leerlingen en ouders wil stimuleren per fiets of te voet naar school te komen. Automobilisten zullen gewaarschuwd worden aan het spoorwegviaduct en het kruispunt met de Vijverstraat. De effectieve afsluiting gebeurt aan de zijstraten naar de wijk Groendal. Meer informatie voor ouders en bewoners van de straat volgt later.