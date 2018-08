Priester Frans Van Der Biest 75 jaar na dood nog niet vergeten Rutger Lievens

12 augustus 2018

16u44 0 Erpe-Mere Het is op zondag 12 augustus dag op dag 75 jaar geleden dat priester Frans Van Der Biest uit Erpe overleed. In de kerk van Erpe kwam zijn familie samen voor een herdenkingsmoment. Van Der Biest was brancardier aan het IJzerfront in Wereldoorlog I.

Historicus Walter De Swaef vertelde in de kerk over het leven van de bekende priester uit Erpe in aanwezigheid van nazaten en familie van Van Der Biest. "In het kader van mijn onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog ontdekte ik welke boeiende figuur hij was", zei De Swaef. "Als jonge novice meldt hij zich bij het uitbarsten van de Eerste Wereldoorlog aan als vrijwilliger. Vier uitputtende jaren lang zal hij als brancardier aan het IJzerfront lief en leed delen met zijn lotgenoten die onder moeilijke omstandigheden in die vreselijke loopgraven stand hielden. De Franstalige commandanten keken neer op de soldaten die meestal alleen maar een Vlaams dialect spraken. Geconfronteerd met schrijnende achteruitstelling zal priester Van Der Biest het voor hen opnemen en radicaliseert zijn maatschappelijke en politieke overtuiging", zegt De Swaef.

"Na de oorlog zal hij seminariestudies aanvatten en zich ten dienste stellen van Kerk en Geloof. Na een korte periode in het onderwijs wordt hij onderpastoor in Kruibeke en Gentbrugge. Op die laatste post wordt hij zwaar ziek en zal er veel te vroeg in 1943 overlijden."

De nazaten van Frans Van Der Biest legden zondag klaprozen of 'poppies' - symbolen van Wereldoorlog I - neer aan zijn graf.