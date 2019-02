Politiecontrole loont: verdacht trio opgepakt met inbrekersmateriaal in de koffer KOEN MOREAU

09 februari 2019

19u11 0 Erpe-Mere Langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere werd zaterdagnamiddag een wagen met Oostenrijkse nummerplaat gestopt na een telefoontje van een alerte burger.

Die had de grijze Volkswagen Passat met Oostenrijkse nummerplaat en drie inzittenden opgemerkt op de parking van de het Carrefour-warenhuis. De verdachten waren duidelijk op verkenning, inspecteerden de toegangen van de winkel en hadden ook interesse voor de optiekzaak van Marnix Van Impe. Het trio had overigens dubbele pech aangezien de politie vlakbij bezig was met een controleactie. Hun wagen kon dan ook meteen gestopt en doorzocht worden. Dat leverde alvast materiaal op dat geschikt was om in te breken. De politie onderzoekt dan ook verder wat het trio van plan was en wat ze eventueel al op hun kerfstok hadden. Tijdens de actie werd ook een gestolen voertuig gestopt.