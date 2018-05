Politie valt binnen in huis van lichte zeden 04 mei 2018

De federale politie van Gent is gisteren binnengevallen in de voormalige apothekerswoning aan de Vijfhoek in Mere. Volgens buurtbewoners ontvingen meisjes er heren. In de ochtend werd met bijstand van de politie van Erpe-Mere/Lede gecontroleerd of er iemand aanwezig was. Dat bleek niet het geval. Rond 9 uur gingen federale speurders de woning binnen. Het onderzoek lijkt zich toe te spitsen op zedenfeiten en/of mensenhandel. Omdat het gerechtelijk onderzoek loopt, wilden politie en parket niet reageren. (KMJ)