Politie rolt internationale inbrekersbende op 13 februari 2018

De Roemenen die vorige week tijdens de anti-inbraakactie in Erpe-Mere werden opgepakt, maken deel uit van een internationaal vertakte inbrekersbende.





De arrestaties van de dieven, die onder meer toesloegen in krantenzaak Famica in Burst, volgden naar aanleiding van een intensief onderzoek samen met internationale politiediensten. Het trio kon worden opgepakt op het moment dat ze een nieuwe slag wilden slaan. Twee verdachten werden intussen aangehouden. Zij werden overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. Een derde verdachte is gekend, maar is nog voortvluchtig. De voorbije week werd ook al een wagen met vier 'verdwaalde' Georgiërs en 'nuttige' zaken in de koffer gestopt tegengehouden door de politie. Aangezien de verdwaalde Georgiërs een dag eerder al een keer door de nummerplaatcamera's werden geregistreerd, spit de politie de toevallige bezoekjes verder uit. (KMJ)