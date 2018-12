Politie pakt dievenduo op dat badkuipen van weides steelt KOEN MOREAU

07 december 2018

09u12 6 Erpe-Mere Langs Sprinkel in Aaigem kon de politie van Erpe-Mere/Lede donderdagavond omstreeks 22.30 uur een dievenduo gespecialiseerd in badkuipen oppakken.

“Het betrof twee mannen die met een voertuig met aanhangwagen werden aangetroffen waarop vijf badkuipen stonden”, bevestigt commissaris Marc Ducquet van de politiezone Erpe-Mere/Lede. De politie kwam de mannen op het spoor nadat een alerte buurtbewoonster een GMC jeep met gedimde lichten in een veldbaan aan Landries opmerkte, zag hoe ze in het donker een bad uit een weide namen en daarop de politie verwittigde. Eerder deze week werden ook al drie badkuipen gestolen in Denderhoutem.

“We vermoeden dat de daders de badkuipen verkochten als oud ijzer. Omdat niet duidelijk is waar de diefstallen gebeurden en of er precedenten waren, doen we een oproep naar mensen die een gelijkaardige diefstal meemaakten.” Benadeelden worden verzocht de politie te contacteren via 053/60.64.64.