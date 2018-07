Plogging wordt nieuwe hype bij lopers 03 juli 2018

In Scandinavische landen is 'plogging', het opruimen van zwerfvuil tijdens het joggen, al een vast gegeven. Omdat het concept ook in Erpe-Mere meer en meer aanslaat, kocht de gemeente speciale vuilniszakjes aan die tijdens het joggen makkelijk mee te nemen zijn.





Om dat aan te tonen, plogden de lopers van joggingclub Funrunners en de organisatoren van de stratenloop in Erondegem gewapend met de nieuwe zakjes tijdens een korte joggingsessie in de buurt van het gemeentelijk domein Steenberg. Het resultaat was een vrij indrukwekkende hoeveelheid vuilnis. Tempo maken zat er daardoor niet in. Dat nadeel bij geregelde plogging wel snel afnemen. Wie eveneens wil 'ploggen' kan gratis zakjes afhalen bij de dienst leefmilieu in het gemeentehuis.





(KMJ)