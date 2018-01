Pizzakoerier en fietser botsen 02u52 0 Frank Eeckhout De pizzakoerier en hulpdiensten stonden langs de kant van de weg.

Op de Oudenaardsesteenweg in Erpe gebeurde woensdagmiddag omstreeks 13 uur, ter hoogte van Record Bank Bombeke aan het kruispunt met de Dorpsstraat, een ongeval tussen een koerier van Pizza Hut en een fietser. De fietser merkte de wagen wellicht niet op waardoor die gewoon de weg kruiste. De pizzakoerier kon niet tijdig stoppen. Een aanrijding was dan ook onvermijdelijk. De fietser werd met lichte verwondingen aan het been naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede koerier kwam ter plaatse om de pizza's nog tijdig bij de klanten te krijgen. Omdat het voertuig van Pizza Hut en de wagens van de hulpdiensten snel naast de steenweg stonden, was er geen nauwelijks hinder voor het verkeer. (FEL)