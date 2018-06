Peter Derde is vierde beste Homo Universalis 22 juni 2018

Creatieve duizendpoot en speelvogel Peter Derde uit Mere moest de duimen leggen in de zoektocht naar de Homo Universalis van Iedereen Beroemd op één. Een te hoog stressniveau deed hem de das om. "De eeuwige Derde werd helaas vierde", grapt hij. Geselecteerd uit 800 inzendingen startte Peter begin dit jaar met 99 medekandidaten in de zoektocht naar de meest veelzijdige mens. "Bij de start had ik geen idee wat dat zou betekenen, maar de creatieve invullingen genre 'zoek de speld in de hooiberg' maakten er een leuk avontuur van", blikt hij terug. Een afgehakt hand, een levende tarantula, een luide knal en het aanduiden van de gewenste afvaller bezorgden Peter helaas te veel stress.











(KMJ)