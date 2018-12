Peter D’Herde steunt – geïnspireerd door ervaring van dochter Marjolijn - kinderen met brandwonden via boekje met columns KOEN MOREAU

14 december 2018

18u28 1 Erpe-Mere Merenaar Peter D’Herde verkoopt ter gelegenheid van de Warmste Week van Studio Brussel een boekje met columns. De opbrengst daarvan gaat naar de vzw Pinocchio voor kinderen en jongeren met brandwonden.

De keuze voor de vzw Pinocchio is niet toevallig. “Begin 2017 liep onze toen 10-jarige dochter Marjolijn derdegraads brandwonden op als gevolg van een ongeval met gloeiendhete soep”, vertellen Peter en partner Katrijn Polet. Tijdens de hospitalisatie in het brandwondencentrum maakten ze kennis met de werking van de vzw Pinocchio. “Die organisatie levert fantastisch werk.” Dat doet Pinocchio door de omstandigheden voor kinderen en jongeren met brandwonden in het ziekenhuis aangenamer te maken, informatie te geven en financieel tussen te komen bij de aankoop van dure materialen. “Maar ze organiseren ook kampen en reizen waar lotgenoten activiteiten doen en samen kunnen zijn. Pinocchio verdient dan ook elke steun”, klinkt het vol overtuiging. Daarom publiceerde Peter het boekje ‘Proeven van geluk’ met tien columns, grappige en ontroerende teksten uit het leven gegrepen die hij neerpende. Het boekje telt 52 pagina’s en kost 10 euro. Bestellen kan bij Peter, Katrijn of via www.peterdherde.com/contact en peter.dherde@gmail.com of 0474/45.09.82.