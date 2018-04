Petanqueclub Sint-Anna gooit ballen in de ring 05 april 2018

02u48 0 Erpe-Mere Na twaalf jaar plezier met het 'jeu de boules' geeft petanqueclub Sint-Anna uit Bambrugge er de brui aan. "Bij de start waren we met dertig, maar de opkomst wordt jaar na jaar kleiner", vertellen voorzitter Roger Romelart en penningmeester Marcel Beerens.

Vorige zomer kwamen gemiddeld zes spelers opdagen. "Op een uitzonderlijke uitschieter tot twaalf na, is de interesse hier in Bambrugge steeds kleiner", aldus Romelart en Beerens. Grootste concurrent blijken de petanquers van Burst. "In buurthuis Meierskouter kan men de drank goedkoper dan hier en met winst verkopen. Voor veel mensen is de keuze snel gemaakt."





Subsidie

Toch kregen de Bambrugse petanquers ook wel steun. "Van de gemeente kregen we 80 euro subsidie en van de vzw Parochiale Werken mochten we het koertje achter de Sint-Annazaal gratis gebruiken mits afname van drank."





Dat die drank recent duurder werd en dat de laatste twee petanquebanen voortdurend vernield werden, gaf de doorslag. "Op een ander kan met de winst van de drank een diner aangeboden worden en wij moeten elke keer onze terreinen opnieuw afbakenen. Daarnaast is er hier ook geregeld vandalisme door hangjongeren."





Geen nieuwe start

Een nieuwe start zit er voor Romelart en Beerens voorlopig niet in. "Naar een andere petanqueclub trekken zien we eerlijk gezegd niet zitten. Jammer dat dit hier zo moet eindigen", besluiten ze. (KMJ)