Pendelbus voor Zomerconcerten 02 juli 2018

Bezoekers van de zomerconcerten in Erpe-Mere kunnen gebruik maken van een shuttelbus naar het domein Steenberg. In samenwerking met de gemeente is er een busdienst die tussen 18 en 24 uur heen en weer rijdt tussen de carpoolparking aan de E40 en de feestzone. De busdienst is gratis. Eerste zomerconcert is vanavond 2 juli met om 18 uur David Van Dyck, om 19 uur Sandra Kim, om 20 uur de 1/8 WK-finale België-Japan en om 22 uur Dries XL. Volgende Zomerconcerten op maandagen 16 juli, 13 en 27 augustus.





(KMJ)