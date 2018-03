Pedaleursparty en PK Bierpong 20 maart 2018

De Pedaleurs de Charme uit Erpe-Mere zorgen op zaterdagavond 24 maart voor een spetterende Pedaleursparty. De zesde editie heeft plaats in de Sint-Annazaal in Bambrugge en start om 21 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 3 euro. Aan de kassa betaal je 5 euro. Voorafgaand aan de party is er vanaf 19 uur nog een PK Beerpong. Startrecht hiervoor bedraagt 10 euro per persoon.





(KMJ)