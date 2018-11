Pechdag op E40: wagen na aanrijding in decor, wagen op zijn dak en wagen uitgebrand KOEN MOREAU

24 november 2018

17u52 0 Erpe-Mere Het regende zaterdag ongevallen op de E40. Net voor de middag veroorzaakte dat zware hinder vanaf Aalst richting Gent. Na de middag was er hinder vanaf Wetteren richting Brussel.

’s Ochtends rond 11 uur ging tussen Erpe-Mere en Wetteren, ter hoogte van Vlekkem, een wagen na een aanrijding aan het slippen. Hij knalde tegen de vangrail en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de middenberm. Een persoon werd voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. Doordat alle rijstroken versperd waren en het verkeer over de pechstrook moest, stond er al snel een lange file van voor Aalst. Omstreeks 13 uur brandde een wagen uit tussen Wetteren en Erpe-Mere ter hoogte van Vlierzele. De vier inzittenden konden tijdig hun wagen verlaten. Zij bleven ongedeerd. Een half uur later belandde op het afrittencomplex in Aalst nog een wagen op zijn dak. Ook hier bleef raakte niemand gewond.