Pastorie onder de hamer

De gemeente Erpe-Mere wil voor de derde keer een pastorie verkopen. Na de pastorieën van Aaigem en Bambrugge is het nu de beurt aan het pastoriegebouw van Burst. Die zal samen met de bijhorende tuin per opbod verkocht worden via een online-veiliging georganiseerd door de firma Covast uit Gent. (FEL)