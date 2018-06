Pasar met 28 stappers op bedevaart naar Halle 06 juni 2018

De maand mei is traditioneel de maand van de Mariaverering en dat gebruik houdt de Aaigemse Pasar-afdeling nog steeds in leven. Een ruime delegatie deelnemers verzamelde eind mei om 7.30 uur aan de trappen van de kerk van Aaigem. Negen kilometer verderop, aan de kerk van Meerbeke, kregen ze het gezelschap van nog een aantal stappers waardoor het gezelschap uiteindelijk 28 bedevaarders telde. Zij stapten via een landelijke weg door het Pajottenland tot aan de Sint-Martinusbasiliek van Halle. Pastoor Fons Vinck ging er speciaal voor de bedevaarders uit zijn parochie een mis voor. Nadien ging het per wagen terug richting Aaigem.





(KMJ)