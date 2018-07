Parking sportzaak onbereikbaar door onaangekondigde werken 04 juli 2018

02u39 0 Erpe-Mere Xavier Semmeling van Trendsport ontdekte dinsdagochtend dat de parking van zijn zaak aan het op en -afrittencomplex van de E40 richting Gent onaangekondigd was afgesloten. "De greppel voor de borduur was uitgebroken en er hingen afspanlinten, maar verder weet ik niet wat er aan de hand is", vertelt de man.

Dat wegenwerken nooit welgekomen zijn, is duidelijk. Vervelend wordt het pas als ze komen terwijl je er als handelaar van niks weet. "Er stak geen briefje in de bus en de werkmannen waren bij mijn aankomst verdwenen. Volgens buren hebben ze hier hooguit een halfuurtje gewerkt", vertelt Semmeling.





Gewestweg

De man nam contact op met de gemeente. "De Oudenaardsesteenweg is helaas een gewestweg waardoor ze niet op de hoogte zijn. Ik weet dus nog steeds niet wat er aan de hand is en hoe lang mijn zaak onbereikbaar blijft."





Een poging van onze krant om het Agentschap van Wegen en Verkeer te bereiken, mislukte eveneens en de politiepatrouille die de zaakvoerder in de vooravond optrommelde kon evenmin soelaas brengen. "Klanten kunnen in principe op de parkeerstrook staan, maar het is hier zo gevaarlijk dat weinigen durven oversteken en bovendien lijkt het dat Trendsport gesloten is."





Indien er morgen geen oplossing is, beloofde de gemeente wel al een metalen plaat te voorzien om de zaak te helpen.





(KMJ)