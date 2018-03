Parkeerplaatsen Jeruzalemstraat worden fietspad 02 maart 2018

03u08 0

Aansluitend op de werken voor de aanleg van een veilig fietspad in de Diepestraat in Mere wil de gemeente aan de overzijde van de Kruiskoutermolen identieke werken uitvoeren. "We willen in de Jeruzalemstraat het voetpad lichtjes verbreden en eveneens voor een veilige fietsverbinding van 1,75 meter breed naar de Groeneweg en Edestraat zorgen", vertelt schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V). Net als in de Diepestraat zouden hiervoor weinig gebruikte parkeerplaatsen sneuvelen. "Door wagens op straat te parkeren vermindert de snelheid." De werken kosten 393.000 euro. Erpe-Mere betaalt daarvan 236.000 euro. (KMJ)