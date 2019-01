Paarden bieden unieke sleutel om kinderen tot rust te laten komen en te laten groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid KOEN MOREAU

18 januari 2019

17u44 0 Erpe-Mere Ortopedagoge Annelore Lauwereys investeerde na een burn/bore out al haar spaarcenten om samen met haar ex-man Noël Simoen tussen het Molenveld en de spoorlijn in Burst een eigen beleefhoeve te openen voor hun vzw Foxtrots. “Geen competitie hier, maar alles op maat van kinderen en ouders om samen op zoek te gaan naar een gezond evenwicht tussen de druk van de maatschappij en het gezinsleven”, licht de vrouw haar gewaagd avontuur toe.

In de natuur, tussen de Foxtrot Pony’s met de ondersteuning van de principes van The Virtues Project die werkt aan karakterontwikkeling, licht Annelore haar gewaagd avontuur toe. “Weerbaarheid en het onderkennen van je eigen grenzen zijn de sleutel om kinderen preventief te helpen nog voor ze problemen krijgen. Daarbij helpen is onze missie”, vertelt de vrouw die als leerkracht Annelore steeds hoog inzette en inzet op sociale en emotionele begeleiding. “Iedereen is op zijn manier een lichtpuntje”, vertelt ze daarover. Nadat ze een opleiding equicoaching (equi betekent paard in het Latijn nvdr.) volgde, maakte ze de klik om paarden in te zetten om kinderen, jongeren - en eigenlijk iedereen die dat wil - meer zelfvertrouwen te geven en zichzelf beter te leren kennen. Op haar beleefhoeve kiest ze voor totaal andere aanpak dan de klassieke maneges en dat slaat aan.

Zo komt de 13-jarige Kato Sienaert uit Bambrugge er volledig tot rust en groeit ze op haar eigen tempo in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. “Hier mag je jezelf zijn en je krijgt steeds de keuze om te oefenen of gewoon te wandelen”, vertelt het meisje. Voor de jongere Julie Van Nuffel (7) uit Kerksken betekende de aanpak eveneens een doorbraak. “Toen ze vier was viel ze van een paard waarna ze niet meer durfde paardrijden. Omdat we zagen dat haar angst haar verdriet bezorgde, vonden we hier een oplossing waardoor ons meisje nu haar vertrouwen terug heeft om samen met haar vriendinnetje Aurélie geregeld te paard op stap gaat”, vertellen haar ouders.

Een andere vaste bezoeker is Katrien De Schrijver. “Ik belandde hier via mijn psycholoog voor mijn dochter, maar maakte zelf de klik met de paarden.” Die dieren blijken van goudwaarde. “We hebben 12 paarden en 7 pony’s die perfect mensen aanvoelen. Het laat toe om te experimenteren met nieuw gedrag of eigen ervaringen te projecteren op de dieren”, vertelt Annelore. Het resultaat is een ideale omgeving voor persoonlijkheidsontwikkeling en opvoedingsondersteuning.

“Paarden kunnen als ultieme prooidier ademhalingen al van ver horen en voelen. Ook de hartslag van het paard verhoogt als de coachee zijn hartslag stijgt of omgekeerd als de hartslag van de coachee daalt. Op die manier wordt het paard een spiegel waaruit je heel veel over jezelf kan leren. Het enige dat ik doe, is daarbij helpen”, licht Annelore toe. De oefeningen gebeuren overigens niet noodzakelijk al paardrijdend. “Meestal staan we zelfs gewoon aan de kant van de weide en ontstaat er spontaan interactie met een van onze paarden.”

Voor wie bang is van grote paarden vormen de talrijke pony’s een volwaardig opstap of alternatief. Annelore voorziet ook niet alleen individuele sessies. Als equicoach bij EQuiLIBRE leert ze ook gezinnen en groepen contact leggen via de ponykudde. “Tijdens vakanties in lente, zomer en herfst organiseren we kinderkampen waarbij we diverse technieken op een speelse manier toepassen. Verder organiseren we ook paardrijlessen, verjaardagsfeestjes en workshops”, luidt het. Meer info over de aanpak en mogelijkheden op www.eq-libre.com of via 0478/302.494.