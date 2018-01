Overstekend hondje aangereden KOEN MOREAU

Een hondje dat zaterdagmiddag rond 12.45 uur plots de Overimpestraat in Erondegem overliep, is aangereden. De bestuurder van een wagen kon het dier meer mer ontwijken of tijdig remmen. Het hondje werd voor verzorging naar de dierenarts gebracht.