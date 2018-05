Ouders van spelers mogen ook eens dribbelen 15 mei 2018

Als seizoenafsluiter namen twee ouderteams van basketbalclub Black-Boys Erpe-Mere het tegen elkaar op. Scheidsrechter Etienne Vermeulen moest meer dan eens stevig door de vingers kijken, maar al bij al werd het een gezellige en spannende wedstrijd. Coaches Tom Pauwels en Yarno De Geyter hadden hun best gedaan om twee aan elkaar gewaagde ploegen op het veld te krijgen. Iets wat zonder problemen lukte. Omwille van een identieke eindscore beslisten vrijworpen de wedstrijd waarna een uitgebreide verbroedering volgde. Totaal uitgeput beseften de ouders hoe zwaar het in beweging blijven voor hun kinderen is.





(KMJ)