Optredens op kermispodium en in KSA biertent KOEN MOREAU

29 augustus 2018

18u11 0 Erpe-Mere Achter het oud-gemeentehuis van Erpe kan je dit weekend ter gelegenheid van de kermis terecht voor een 'Kermispodium'. De KSA is aan de kerk present met de traditionele Biertent en jeugdhuis Dido zorgt zaterdagavond voor een bbq.

Openen gebeurt vrijdag 31 augustus om 20 uur aan het kermispodium aan het oud-gemeentehuis door de Koninklijke Harmonie Sint-cecilia. Zaterdag is daar vanaf 14 uur een kindernamiddag. 's Avonds kan je voor 20 euro genieten van optredens van Pavlove, Alternative Nation en 'The Van jets'. Zondag zijn er vanaf 12.30 uur gratis optredens van London Calling, Jeugdharmonie Erpe, Wim Leys & band, Die Verdammte Spielerei en No Dogs Allowed.

Erpe-Mere Biertent met beperkte openingsuren

In de Biertent van KSA Erpe worden eveneens optredens voorzien. Zij starten vrijdag om 21 uur met zangeres Martine. Zaterdag staan om 22 uur Gewoon Ruben & Gilles Van Schuylenbergh op de planken en zondag brengt Alexander Baeyens om 16 uur gedichten. Om 20 uur is het aan Pablo's Negrobar en om 22 uur aan The Happy Suspended. Maandag is er om 21 uur nog een optreden van de Helaasheid der Zingen en dinsdag sluiten Schedule (21 uur) en Six o' Five (22 uur) de kermis af. De Biertent sluit dit jaar ook vroeger. Vrijdag, zaterdag en maandag gaat de muziek uit om 3 uur. Zondag en dinsdag is dat al om 1 uur.

In de Oude Heerbaan kan je zaterdagavond van 18 tot 23 uur aanschuiven voor de barbecue van Jeugdhuis Dido. Volwassenen betalen hiervoor 15 euro, kinderen 10 euro.