Opnieuw (kerst)kermis op ten Dries 02u40 0 Foto Repro Eeckhout

Omdat de buren elkaar te weinig kenden, besloten Nico Meerpoel en Jo Van De Keere om de sfeer van de teloorgegane kermis ten Dries in Bambrugge opnieuw op te roepen door een kerstdrink voor de buren van Dries en Linderkouter te organiseren. "Mensen weten amper nog wie drie huizen verderop woont, maar met een opkomst van 93 volwassenen en 20 kinderen is dat niet langer het geval", luidt het tevreden. Volgend jaar komt er zeker een nieuwe kerstdrink. "En misschien volgt in maart opnieuw een kermis of deze zomer een barbecue", denken de organisatoren al vooruit.





(FEL)