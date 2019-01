Opnieuw hommeles binnen N-VA: ondervoorzitter Verbustel dreigt met ontslag KOEN MOREAU

05 januari 2019

04u33 1 Erpe-Mere De verdeeldheid binnen N-VA Erpe-Mere is duidelijk nog niet achter de rug. Dit keer dreigt ondervoorzitter Eric Verbustel de plaatselijke afdeling te verlaten naar aanleiding van een ledenbrief van voorzitter De Windt.

Nadat in aanloop naar de verkiezingen een groot aantal bestuursleden zich afscheurde en met STERK! een eigen verhaal begon, zit het er opnieuw bovenarms op. Aanleiding is een brief die uittredend voorzitter William De Windt op eigen houtje en zonder overleg naar alle leden van de partij stuurde waarin hij de vraag stelt waartoe en tot welk resultaat de scheuring met STERK! leidde.

Natrappen

“Het is bijzonder jammer om te zien hoe De Windt blijft natrappen en op eigen houtje brieven rondstuurt, iets waar Verbustel als ondervoorzitter helemaal niet achter staat”. De man is bijzonder misnoegd. “Dit is niet wat N-VA Erpe-Mere is of voor staat, maar wel de eigen partij van De Windt”, klinkt het boos. Verbustel verwacht dan ook dat de partij reageert. “Als het zo verder gaat bestaat N-VA Erpe-Mere straks niet meer”, klinkt het duidelijk.

Ontslag

Verbustel is bijna 100% zeker dat hij de partij zal verlaten. “Als er geen reactie komt, zal ik net zoals talrijke voorgangers die ik niet bij naam zal noemen mijn conclusies trekken en ontslag nemen.” Of er een officiële reactie komt, valt af te wachten. Binnenkort zijn er nieuwe

Geen leugens

De Windt zelf reageert verrast. “Ik weet niet wat de bedoeling van Eric is en laat diens persoonlijke uitlatingen volledig voor zijn rekening.” De gewezen schepen en lokale partijvoorzitter begrijpt wel dat er ongenoegen is. “Het betreft inderdaad een persoonlijk standpunt van mij als voorzitter van N-VA waarbij ik in eer en geweten gehandeld heb. Er is ook geen woord van gelogen. Dat zijn de feiten.” Volgens de Windt roept hij net op tot eensgezindheid.

Kop in het zand

“Ik kan als voorzitter mijn kop moeilijk in het zand steken en doen alsof er niets gebeurd is. Dat natrappen noemen is een eigen interpretatie”, aldus de man. “Volgende maand zijn er nieuwe verkiezingen voor ons lokaal bestuur en ikzelf ben in elk geval geen kandidaat-voorzitter meer. Ik hoop op die manier de rust terug te laten keren”, besluit De Windt.

De brief