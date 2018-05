Opnieuw cannabisplantage in wijk 24 mei 2018

Speurders van de lokale recherche van de politiezone Erpe-Mere/Lede hebben woensdagochtend opnieuw een cannabisplantage ontmanteld in Burst. Die bevond zich in een huis in de Haverstraat in Burst. Op dinsdag 24 april werd in de Ninovestraat ook al een drugsvangst gedaan en op dinsdag 27 maart ontmantelde de politie aan het station van Burst een cannabisplantage met 600 planten. (KMJ)