Opnieuw café op dorpsplein dankzij Artislok 11 april 2018

02u55 0 Erpe-Mere Er is sinds het voorbije weekend opnieuw een café te vinden op het dorpsplein van Erpe. Na ongeveer zes jaar sluiting is het vroegere Artisjok heropend als Artislok.

"Een leuke en bewuste woordspeling met slok", vertellen uitbaters Joost Vinck, zoon Arno Vinck en diens partner Nathalie Van den Bulcke. Allen combineren ze het café met een andere beroepsbezigheid. "We hebben het niet nodig, maar vinden het gewoon leuk", vertelt Joost. De openingsuren blijven beperkt tot het weekend. "Vrijdag openen we 's middags, zaterdag en zondag vanaf 9 uur. Sluiten doen we pas als er geen volk meer is", vertelt Nathalie. Met Artislok is er zes maanden na de sluiting van De Linde opnieuw een café en een tapbiljart aan de kerk van Erpe.





(KMJ)