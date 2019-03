Oplichting via internet: Verkoop via tweedehandssite kost verkoper Marnik 1.250 euro KOEN MOREAU

19 maart 2019

19u35 0 Erpe-Mere Marnik Goessens (60) uit Burst, gewezen zaakvoerder van Publi Marvi, werd voor 1.250 euro opgelicht via het internet. De man via tweedehands.be in contact met een koper en die maakte misbruik van de goedgelovigheid van de man. “Eigenlijk kon ik aan tal van zaken zien dat het opluchting was. Helaas weet ik nu pas waarop te letten”, vertelt hij.

De kans dat Marnik Goessens zijn centen terug ziet is bijzonder klein. Toch wil hij graag zijn verhaal doen om andere mensen te waarschuwen. “Ik ben enorme naïef geweest”, vertelt hij. Via Tweedehands.be verkocht hij een bakplaat. “Na wat heen en weer te mailen met de Franstalige ‘Christiane Cleymans’ kwamen we een prijs overeen van 130 euro. De vrouw mailde me dat ze instructies ging opmaken om alles via DPD op te halen en dat die firma me zou contacteren om alles af te handelen.”

Vals e-mailadres

Niet zo veel later ontving Marnik inderdaad een mailtje van DPD. Dat dacht de man toch. “In die mail werd mijn naam en de naam van de koper herhaald, het bedrag, de referentie en stond een link naar de site van DPD waar ik een account moest openen.” Wat de man niet opmerkte was dat de naam van de afzender wel ‘Service DPD’ was, maar dat het achterliggende emailadres ‘enligne@europe.com’ was. “Dat had een eerste alarmbel moeten doen afgaan.” Niets vermoedend klikte de verkoper op de link om zijn ‘account’ te openen.

Valse website

Het bracht hem een bijzonder professioneel ogende pagina die sterk leek op de echte site van DPD. “Op die site - waarvan ik achteraf ontdekte het adres https://login-dpd-authenting.firebaseapp.com en niet DPD.com was - moest ik mijn naam, emailadres, telefoon, rekeningnummer en bankkaart gegevens invullen.” Goessens voerde alle gegevens van zijn Belfius Bancontactkaart in en kreeg meteen daarna telefoon. “Daar vroeg men mij om mijn account te bevestigen met mijn kaart en kaartlezer en de instructies te volgen.”

Kaartlezer via telefoon

De man duwde op ‘Buy’, bevestigde vervolgens zonder het te beseffen een bedrag van 1.252,50 euro en gaf telefonisch de responsecode door. “Zulke codes mag je nooit via telefoon doorgeven en niemand vraagt daar normaal om, maar de man aan de andere kant van de lijn drong aan en zei dat hij anders de verkoop zou annuleren.” Pas toen Marnik even later zag dat een bedrag van 1.252,50 euro van zijn rekening was gegaan voor een betaling aan Primmo-Conseil Bruxelles, besefte hij dat was opgelicht. “Ik heb meteen mijn kaart laten blokkeren en die firma gecontacteerd om de verkoop tegen te houden.” Wat de criminelen precies kochten bij Primmo-Conseil is niet duidelijk. “Die firma verkoopt tal van betaalkaarten voor gsm’s, winkelketens, online games en nog veel meer.”

Andere transportbedrijven

Goessens diende klacht in bij de politie, maar is helemaal niet de enige. Tientallen, zo niet honderden, goedgelovige verkopers van zoekertjessites trapten al in de val. De criminelen stoppen blijkt ook bijzonder moeilijk. “DPD, de echte dit keer, lieten me weten dat ook zij al klacht indienden tegen de oplichters en de valse website.” Overigens niet alleen DPD wordt geviseerd. “Net kreeg ik nog een mail van koper ‘Lise Renard’ die stelde dat ik een gratis premium account bij FedEx moest aanmaken om alles af te handelen. Die heb ik meteen verwijderd, maar het bewijst wel dat de gangsters hun methode nog steeds toepassen en naïeve verkopers in de val doen lopen.”

Veilig online

Wie ook slachtoffer werd van dergelijke praktijken, blokkeert best meteen zijn bankkaart door Cardstop te contacteren via het telefoonnummer 070/344.344. Leg ook klacht neer bij de politie. Wie zijn kaartgegevens online doorgeeft, controleert best vooraf of het een veilige website is. Dat zie je door naar de naam te kijken vlak voor .be of .com. Enkel het laatste deel van het webadres tussen het vorige puntje bevat de echte domein- of firmanaam. Verder mag je nooit de antwoordcode van je kaartlezer via telefoon doorgeven.