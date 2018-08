Opgestapte Redant en Open Vld-voorzitter Callaert bundelen liberale krachten “Bedoeling dat we er allebei sterker uitkomen” KOEN MOREAU

15u57 0 Erpe-Mere De liberalen in Erpe-Mere hebben de strijdbijl begraven: Open Vld en het afgescheurde L.E.F. van Hedwig Redant trekken op 14 oktober dan toch samen naar de kiezer. Redant krijgt zijn zin en wordt lijsttrekker. “Een serieuze stap in de goede richting, maar er moet nog veel beslist worden”, luidt het.

De breuk binnen de liberale fractie ontstond nadat het partijbestuur voor verjonging en Kevin Van Impe als kopman koos. Iets wat keukenfabrikant Hedwig Redant niet kon verteren. Hij stapte furieus op en richtte in augustus van vorig jaar zijn eigen partij L.E.F. op. Nadien schuwde een emotionele Redant de straffe taal niet. Voor de micro van radio City Music klonk het in juni nog dat kandidaten van Vld welkom waren bij L.E.F., maar dat voorzitter Callaert buiten moest. Het is dan ook opmerkelijk dat Callaert en Redant nu toch tot een vergelijk lijken te komen.

“We moeten het verleden achter ons laten en duidelijk maken dat de liberale kiezers van Erpe-Mere voor ons op de eerste plaats komen. We kunnen opnieuw door dezelfde deur en rond de tafel zitten”, stelt Open Vld-voorzitter Ive Callaert. “Nadat we als volwassen mensen enkele zaken uit het verleden hebben uitgeklaard, richten we ons nu terug samen naar de toekomst van onze gemeente”, vult Redant aan. Die stopt echter niet weg dat hij het gebeurde niet vergeten is. “Het doet nog steeds pijn dat ik aan de kant geschoven ben en dat het een jaar geduurd heeft vooraleer men mij toch de kopplaats wil gunnen.”

Verstandshuwelijk

Van een volledige vrede is dan ook nog geen sprake. Redant keert (voorlopig) niet terug naar de liberale stal. “Het project L.E.F. en het afzonderlijke bestuur daarvan blijven bestaan. Wel willen we onze krachten bundelen met Open Vld zodat we er sterker uitkomen”, verduidelijkt de gewiekste zakenman. Nu Redant de eerste plaats binnen haalde, valt er overigens nog heel wat te onderhandelen. “We moeten het nog eens raken over een geschikte naam voor onze samenwerking, maar hebben al een grote stap gezet”, meent Callaert. Of er opnieuw een pokerspel volgt om het aantal plaatsen die L.E.F. en Open Vld elk mogen vullen te bepalen, valt af te wachten. Ook de zoektocht naar gemeenschappelijke factoren voor een programma moet nog gebeuren. Hopelijk blijven beide kopmannen bereid om voldoende water bij de wijn te doen. “We hebben nog werk voor de boeg, maar als we ons gezond verstand blijven gebruiken zien we wel wat de toekomst brengt. We hebben dan wel onze meningsverschillen, maar in de ‘fond’ zijn en blijven we allemaal liberalen. Dat zullen we duidelijk maken door met een verjongde en vernieuwde lijst naar buiten te komen”, besluiten beide liberale kopmannen vol vertrouwen.