Openluchtfilm Patser van Adil El Arbi & Bilall Fallah aan jeugdhuis Dido KOEN MOREAU

06 september 2018

18u53 1 Erpe-Mere Jeugdhuis Dido zorgt ervoor dat je zaterdagavond 8 september om 21 uur onder de sterrenhemel naar enkele films kan kijken.

De vertoning start om 21 uur wanneer het voldoende donker is aan het jeugdhuis in de Oude Heerbaan in Erpe. De avond start met twee kortfilms. Nadien volgt 'Patser' van regisseurs Adil El Arbi & Bilall Fallah. De toegang is gratis. Een warm dekentje wordt aangeraden.