Open Vld hekelt beveiliging Steenberg 06 februari 2018

Open Vld vindt de kostprijs van 60.000 euro voor een beter toegangsbeheer in administratief centrum Steenberg in Erpe-Mere fors overdreven. Via een badgesysteem wordt het gemeentehuis opgedeeld in drie zones met toegangscontrole. "Sleutels zijn goedkoper en volgens mij zijn er grotere gaten in de IT-infrastructuur die beter eerst aangepakt zouden worden", zegt fractieleider Marc De Lat (Open Vld). (KMJ)