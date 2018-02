Open Vld hekelt beveiliging GAC Steenberg 06 februari 2018

De kostprijs van 60.000 euro voor een beter toegangsbeheer in het gemeentelijk administratief centrum Steenberg in Erpe-Mere vindt Open Vld fors overdreven. Via een badgesysteem wordt het gemeentehuis opgedeeld in drie zones met toegangscontrole. "Sleutels zijn heel wat goedkoper en volgens mij zijn er grotere gaten in de IT-infrastructuur die beter eerst aangepakt zouden worden", aldus fractieleider Marc De Lat (Open Vld). (KMJ)