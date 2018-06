Open repetitie instaporkest 06 juni 2018

02u54 0

Het instaporkest uit Erpe nodigt uit om morgen te musiceren tijdens een open repetitie. Van 19 tot 20.30 uur is iedereen die dat wil welkom met zijn of haar eigen instrument in de Chirolokalen naast het oud gemeentehuis langs de Dorpsstraat van Erpe. (KMJ)