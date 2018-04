Op zoek naar eerste trekvogels 05 april 2018

Nu de lente is het land is, komen de eerste trekvogels terug aan in onze streek. Natuurpunt Erpe-Mere gaat zondagnamiddag 8 april tijdens een wandeling op zoek naar geverderde blijvers en vogels die net de oversteek vanuit Afrika maakten. Start om 14.30 uur aan de kerk van Vlekkem. Einde rond 17 uur. Deelnemen is gratis. (KMJ)