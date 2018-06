Ook arbeider klem onder metaalplaat 05 juni 2018

Bij de bouw van Residentie Steenberg, op een steenworp van het gelijknamige gemeentelijk domein van Erpe-Mere, raakte maandagochtend nog een bouwvakker zwaar gewond. Ook hier lag een menselijke fout aan de basis.





Dit ongeval gebeurde maandagochtend omstreeks 9 uur in de bouwput van het nieuwe appartementsgebouw 'Residentie Steenberg' dat tegenover restaurant Die Volstruis langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge komt. Bij het manipuleren van een zware metalen plaat liep het mis. Het zware gevaarte belandde op de voet en het onderbeen van een arbeider. Collega's van het slachtoffer bevrijdden hun werkmakker met behulp van een kraan. Het slachtoffer werd met zware maar niet levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat geen technisch of mechanisch defect aan de oorzaak van het ongeval lag, kwam de arbeidsauditeur niet ter plaatse. (KMJ)