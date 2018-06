Ontwikkeling site De Swaef stuit op nieuwe 'njet' PROJECT LOOPT DOOR WEIGERING VERGUNNINGEN AL 1,5 JAAR VERTRAGING OP KOEN MOREAU

02 juni 2018

02u37 0 Erpe-Mere De ontwikkeling van de site De Swaef tegenover de KMO-zone Evenbroekveld in Erpe-Mere stuit op een nieuwe 'njet'. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vergunning voor de bouw van 38 bedrijfsunits langs de N46.

Het op- en afrittencomplex van de E40 is een krachtige magneet voor het aantrekken van bedrijven naar Erpe-Mere. De interesse is groot, maar de beschikbare plaatsen zijn een probleem.





"Als gemeente hebben we momenteel geen 'spie' grond meer ter beschikking voor kmo's en bedrijven, waardoor we uitkijken naar de ontwikkeling van extra ruimte naast het containerpark. Dat lukt helaas niet van vandaag op morgen", geeft schepen van Lokale Economie William De Windt (N-VA) mee.





Private initiatieven bieden evenmin oplossingen. De gemeente is bijzonder streng in het afleveren van vergunningen en verzet zich op alle mogelijke manieren tegen (te) grootschalige projecten waardoor de steenwegen nog meer zouden dichtslippen. De vergunning die de provincie - tegen de eerdere 'nee' van de gemeente in - afleverde aan projectontwikkelaar BVI werd daarom ter discussie gesteld en aangevochten. De Raad voor Vergunningsbetwistingen lijkt de gemeente te volgen waardoor het terug naar af is voor de ontwikkeling van de twee hectare tellende site De Swaef tussen het spoorwegviaduct en het scholierenlijntje langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe.





Opmerking over groenbuffer

"Nochtans hadden we al heel wat toegiften gedaan op vraag van en in overleg met de lokale overheid. Deze uitspraak hadden we dan ook niet verwacht", reageert Erik Everaert van projectontwikkelaar BVI. De plannen definitief begraven is niet aan de orde. "De site in Erpe-Mere blijft een goeie locatie. We zullen de uitspraak grondig analyseren en onze plannen in overleg en in samenspraak met de lokale overheid bijsturen waar nodig", luidt het daar.





Opvallend is wel dat niet de gevreesde verkeersdruk doorslaggevend was voor het vernietigen van de vergunning. "Op het eerste zicht gaat het om opmerkingen over de groenbuffer rond de site en de onduidelijkheid over het private of publieke karakter van de wegenis." De eerdere weigering van de gemeente en de huidige vernietiging van de vergunning betekenen in elk geval opnieuw vertraging voor het project. "Tot op vandaag zijn we al minstens anderhalf jaar verloren en dat is zonde. Heel wat ondernemers smeken om een werkplek en die moeten nu nog langer wachten", klinkt het.





Schepen De Windt benadrukt dat de gemeente niet tegen bedrijven is. "Site De Swaef is KMO-grond en zal ook zo ingevuld worden. Alleen moet daarbij rekening gehouden worden met de regelgeving", besluit die.