Ontradingspolitiek werkt: steeds minder inbraken KOEN MOREAU

10 april 2019

19u26 3 Erpe-Mere Voor het derde jaar op rij is het aantal inbraken gedurende de eerste drie maanden in de politiezone Erpe-Mere/Lede gedaald.

Een vergelijking van de eerste drie maanden van het jaar is veelzeggend. “In 2016 waren er 67 feiten, in 2017 nog 35, in 2018 22 en dit jaar 19 feiten. In zes van die 19 gevallen bleef het bovendien bij een poging”, aldus de politie. In 2012 werden een eerste reeks ANPR-camera’s voor automatische nummerplaatherkenning geïnstalleerd en eind 2015 werd het cameraschild nog uitgebreid met extra camera’s. Die aanwezigheid in combinatie met gerichte politiecontroles in het kader van anti-criminaliteit bewijzen dus wel degelijk hun nut.