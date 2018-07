Ontploffing in hoogspanningscabine zet paar duizend huizen zonder elektriciteit Koen Moreau

27 juli 2018

01u49 0 Erpe-Mere Een 40-tal straten in de omgeving van het kruispunt Vijfhuizen in Erpe viel vrijdagmorgen rond half één zonder elektriciteit. Oorzaak was een kortsluiting en ontploffing in de hoogspanningscabine naast de frituur achter de kerk van Erpe. Een vrij omvangrijk gebied in Erpe en Aalst viel daardoor zonder elektriciteit.

Eandis slaagde er 1.15 uur in de elektriciteit om te schakelen waardoor er terug stroomtoevoer was voor een paar duizend huizen langs Asserendries, Biekorfstraat, Boudewijnlaan, Eegdeken, Expostraat, Gentse Steenweg, Irisstraat, Korte Vooruitzichtstraat, Kreupelveldstraat, Lindenstraat, Oude Gentbaan, Oude Heerbaan, Paddenhoek, Park Terlinden, Paternosterstraat, Raffelgemstraat, Sinte Apoloniastraat, Square Jacques Geerinckx, Sylvain Van Der Guchtlaan, Terlindendreef, Terlindenstraat, Wateringen, Zeeldraaierstraat in Aalst en Botermelkstraat, Dorpsstraat, Eegdeken, Gentsesteenweg, Grote Zadelweg, Katteweg, Leedsesteenweg, Oude Heerbaan, Oudenaardsesteenweg, Vijfhuizen, Zonneveldstraat in Erpe.

Om de bevoorrading te herstellen in enkele honderden huizen langs Dorpsstraat, Erpedorp, Grote Zadelweg, Kleine Ommegangweg, Koebrugstraat, Koekhamerstraatje, Lange Ommegangstraat en Rooseveltlaan in Erpe liet Eandis een noodgenerator aanrukken.