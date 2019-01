Ontmoet de wolf en de zeven geitjes tijdens geänimeerde sprookjestocht KOEN MOREAU

23 januari 2019

17u10 0 Erpe-Mere Gemeenteschool Schatteneiland uit Burst zorgt vrijdagavond 26 januari voor een gezellige en kindervriendelijke sprookjestocht.

Thema dit keer is ‘De wolf en de zeven geitjes’. Starten kan tussen 17.30 en 18.30 uur aan de school langs het Molenveld. Deelnemers moeten onderweg drie kindvriendelijke opdrachten uitvoeren. Ondanks een tussenstop om zich even op te warmen, worden warme kleren en stevig schoeisel aangeraden. Na afloop is napraten mogelijk in de school.