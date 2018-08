Onthaalmoeke Sylvia verzamelt na 15 jaar haar ‘bende’ KOEN MOREAU

09u05 3 Erpe-Mere Een 60-tal kinderen groeiden tijdens hun eerste levensjaren op met hulp en goede zorgen van onthaalmoeder Sylvia Paelstermans uit de Schoolstraat in Mere.

De vrouw is intussen 15 jaar aan de slag waarvan vijf jaar in Aalst en tien jaar in Mere. “Ik droomde er al lang van om die bende eens samen te krijgen en de tiende verjaardag van mijn verhuis naar Mere was een mooie gelegenheid”, vertelt ze. Heel wat ukkepukken uit de beginjaren, intussen opgeschoten tot stevige tieners, daagden op. “Je vraagt je toch af wat er van die kinderen wordt. Het is dan ook echt fijn om ze nog eens terug te zien.” De dankbaarheid en vriendschap van ouders en kinderen is nog steeds groot. “Omdat Sylvia hobbyfotografe en een onthaalmoeder uit de duizend is, hebben we samen gelegd voor een nieuw fototoestel”, aldus een tevreden mama.