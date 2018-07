Ongedeerd uit tuimelpartij op E40 16 juli 2018

Een automobilist maakte vrijdagavond rond 20.30 uur op de E40 richting Brussel tussen Erpe-Mere en Aalst een tuimelpartij met zijn wagen nadat deze de middenberm raakte. De bestuurder kwam ongedeerd uit zijn wagen. Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijdlang versperd. Dat zorgde voor beperkte hinder. De brandweer beveiligde de situatie tot de zwaar gehavende wagen getakeld was. Omstreeks 21.30 uur was de weg terug volledig vrij. (KMJ)