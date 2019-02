Onderzoeksdaden na zelfdoding Bende-speurder Roger Romelart (78): huiszoeking en autopsie KOEN MOREAU

15 februari 2019

06u50 0 Erpe-Mere De onderzoekers van de Bende van Nijvel onderzoeken de dood van gepensioneerd inspecteur van de Aalsters Gerechtelijke Politie Roger Romelart (78). Die was in de jaren ’80 betrokken bij het onderzoek naar de Bende en stapte afgelopen zondag bij hem thuis in Bambrugge (Erpe-Mere) uit het leven.

De drastische beslissing van de man in combinatie met de recente evoluties in het onderzoek en de verklaringen van dochter Caroline op de regionale zender TV Oost zorgen er voor dat speurders het overlijden nader onder de loep nemen. De man verwees in zijn afscheidsbrief nochtans niet naar het onderzoek.

“De brief was zakelijk en de reden waarom heeft hij daarin niet meegedeeld”, verklaarde dochter Caroline eerder. Toch stuurde aan op verder onderzoek. “Het lijkt mij duidelijk dat er een verband is tussen het verhaal van de bende van Nijvel en het afscheid van mijn vader.”

Naar aanleiding van die uitspraken werd donderdag de woning van Romelart in de Egemstraat doorzocht in de hoop archieven of nota’s te vinden. Het lichaam van de man werd, ondanks een eerdere classificatie als ‘niet verdacht’-overlijden, voor autopsie overgebracht naar Charleroi.